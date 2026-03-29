В МИД РФ призвали участников конфликта на Ближнем Востоке выйти за рамки своей повестки

Сафронков: внешние игроки в иранском кризисе не должны думать о своей повестке

Страны, которые пытаются содействовать решению кризиса на Ближнем Востоке, не должны руководствоваться только своей повесткой дня. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков, передает РИА Новости.

«Решение задачи урегулирования текущего кризиса в Заливе, да и других конфликтов зависит от скоординированности в действиях внешних игроков. Важно, чтобы все действовали по единым «правилам игры» и не руководствовались исключительно своей узкой повесткой дня», — подчеркнул дипломат.

До этого в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что американские спецслужбы в последнее время активизировали охоту за россиянами по всему миру. По информации МИД, угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах увеличились по запросам американских спецслужб. В министерстве назвали подобную практику «охотой» на россиян.

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем начали операцию против Исламской Республики Иран. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю, а также по американским базам на Ближнем Востоке. К Ирану присоединились союзники. Так, 29 марта йеменские хуситы ударили по Израилю при помощи ракет и беспилотников. Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что хуситы продолжат атаковать Израиль в ближайшие дни.

Ранее ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Бейрута.