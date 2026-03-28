Пирожки и слойки в России будут печь по новым стандартам

Росстандарт: Пирожки и слойки в России будут печь по новым ГОСТам

Росстандарт планирует в текущем году разработать стандарты на хлебобулочные изделия, в том числе на пироги, пирожки и слойки. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2026 году в рамках Программы национальной стандартизации планируется разработка межгосударственных стандартов... (ГОСТ «Пироги и пирожки. Общие технические условия» и ГОСТ «Изделия хлебобулочные слоеные. Общие технические условия»), — говорится в сообщении.

Как отмечается, главная цель введения стандартов - закрепление единых требований к качеству продукции. Особе внимание в Росстандарте уделили при этом сохранению традиционных рецептур и сочетанию с современными технологиями производства.

В ведомстве уточнили, что стандарты разрабатываются в несколько этапов. Сначала идет подготовка и рассмотрение первых редакций, далее их публичное обсуждение сроком не менее 60 дней, а затем доработка с учетом замечаний и последующая экспертиза.

До этого в Росстандарте разработали стандарт на шариковые ручки. Новый ГОСТ устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.