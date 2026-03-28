Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Пирожки и слойки в России будут печь по новым стандартам

Росстандарт: Пирожки и слойки в России будут печь по новым ГОСТам
Tinka Mach/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт планирует в текущем году разработать стандарты на хлебобулочные изделия, в том числе на пироги, пирожки и слойки. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2026 году в рамках Программы национальной стандартизации планируется разработка межгосударственных стандартов... (ГОСТ «Пироги и пирожки. Общие технические условия» и ГОСТ «Изделия хлебобулочные слоеные. Общие технические условия»), — говорится в сообщении.

Как отмечается, главная цель введения стандартов - закрепление единых требований к качеству продукции. Особе внимание в Росстандарте уделили при этом сохранению традиционных рецептур и сочетанию с современными технологиями производства.

В ведомстве уточнили, что стандарты разрабатываются в несколько этапов. Сначала идет подготовка и рассмотрение первых редакций, далее их публичное обсуждение сроком не менее 60 дней, а затем доработка с учетом замечаний и последующая экспертиза.

До этого в Росстандарте разработали стандарт на шариковые ручки. Новый ГОСТ устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!