Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

СМИ предрекли кризис на рынке удобрений из-за Ирана

Telegraph: конфликт в Иране грозит масштабным кризисом на рынке удобрений
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Продолжение конфликта в Иране станет причиной масштабного кризиса на рынке удобрений. Об этом пишет Telegraph.

По словам бывшего главы сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасяна, будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра.

«Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде», — рассказал изданию Аббасян.

Как пишет Telegraph, из-за конфликта на Ближнем Востоке поставки мочевины, аммиака и серы перекрыты уже на 27 дней, и что операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что 45% мирового объема торговли азотными удобрениями либо перекрыты, либо нарушены, либо находятся под угрозой.

Незадолго до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сложившаяся ситуация в Ормузском проливе может вызвать сельскохозяйственный кризис.

Ранее СМИ предрекли повышение цен на продукты из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!