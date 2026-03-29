СМИ предрекли кризис на рынке удобрений из-за Ирана

Продолжение конфликта в Иране станет причиной масштабного кризиса на рынке удобрений. Об этом пишет Telegraph.

По словам бывшего главы сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасяна, будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра.

«Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде», — рассказал изданию Аббасян.

Как пишет Telegraph, из-за конфликта на Ближнем Востоке поставки мочевины, аммиака и серы перекрыты уже на 27 дней, и что операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что 45% мирового объема торговли азотными удобрениями либо перекрыты, либо нарушены, либо находятся под угрозой.

Незадолго до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сложившаяся ситуация в Ормузском проливе может вызвать сельскохозяйственный кризис.

