В аэропорту Жуковского отменили ограничения на прием и отправку самолетов
В аэропорту Жуковский в Раменском отменили ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сообщалось также, что на подлете к Москве были сбиты два беспилотника.

В ночь на 29 марта ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска. Позднее воздушные гавани Краснодара и Самары приостановили работу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области отразили атаки с применением БПЛА и ракеты.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!