Военный эксперт сообщил о наступлении ВС РФ на Федоровку в ДНР

Марочко: армия РФ наступает на Федоровку ДНР с трех направлений
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные наступают на Федоровку в ДНР из трех населенный пунктов: Новомарково, Марково и Майского. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник же пытается вести маневренную оборону. На данный момент мы развиваем успех в районах населенных пунктов Марково и Новомарково», — сообщил он.

Марочко также заявил о тактических успехах российских войск в районе Майского, которое находится юго-восточнее Федоровки.

28 марта Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Брусовка. По информации Минобороны, в боях за село участвовали подразделения группировки российских войск «Запад».

27 марта в Минобороны России рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта. Подразделения группировки войск «Север» заняли села Песчаное и Шевяковка в Харьковской области, а также село Потаповка в Сумской области.

Ранее российские военные взяли под контроль Никифоровку.

 
