Аэропорт Пулково ограничил прием и отправку рейсов

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Там уточнили, что мера связана с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Незадолго до этого в Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. В ночь на 29 марта также сообщалось, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак БПЛА.