Юрист объяснил, можно ли оставить наследство своей кошке или собаке

Вопрос о том, как позаботиться о своих домашних любимцах в случае собственной смерти — не такой уж редкий. Многие владельцы кошек или собак по-настоящему переживают: что с ними будет, если меня не станет? Можно ли оставить своему питомцу наследство, чтобы он был в безопасности и под присмотром, рассказал в комментарии «Газете.Ru» Даниил Саблин, управляющий партнер юридического бюро «Сабатраст».

Эксперт начал с юридического статуса животных в России. Здесь закон довольно прямолинеен: по статье 137 Гражданского кодекса РФ животные считаются имуществом. Однако владелец может использовать специальные юридические инструменты, чтобы обеспечить уход за питомцем после своей смерти.

«Например, основным правовым механизмом является завещательное возложение. В завещании вы указываете конкретного человека (или организацию), которому переходят права на какую-то часть вашего имущества с прямой обязанностью заботиться о животном (ст. 1139 ГК РФ). В завещании можно детализировать обязательства подробно», — подчеркивает эксперт.

Саблин при этом предупреждает, что ключевым риском будет являться контроль за исполнением, который во многом зависит от добросовестности наследника.

«Для снижения этого риска в завещании может быть назначен исполнитель завещания (душеприказчик). Он вправе контролировать исполнение возложения и, при необходимости, требовать его соблюдения, в том числе в судебном порядке», — продолжает эксперт.

Для владельцев значительного имущества более надежным, хотя и сложным инструментом является наследственный фонд (ст. 123.20-1 ГК РФ), введенный в российское право в 2019 году.

«В завещании указывается обязанность нотариуса создать после смерти наследодателя юридическое лицо — наследственный фонд. В уставе фонда одной из целей закрепляется пожизненное содержание животного. Доходы от управления активами направляются на оплату ухода, ветеринарных услуг и иных потребностей питомца», — рассказывает Саблин.

Таким образом, эксперт рекомендует: заранее поговорить с будущими попечителями — обсудить детали. Очень важно максимально точно описать животное (фото, кличка, чип — все пригодится) и реалистично рассчитать бюджет, которого точно хватит на достойную старость пушистого друга.

Юрист привел пример из практики: всегда можно оставить деньги надежному фонду или уважаемому приюту с условием строго целевого использования этих средств – главное закрепить такое распоряжение либо в завещании, либо оформить через договор.

Ранее выяснилось, что в России кошки и собаки стали чаще впадать в депрессию.