Эксперт перечислил главные мифы о криптовалютах

Несмотря на то что криптовалюты — далеко не новое явление в современном мире, они продолжают порождать массу заблуждений и мифов в обществе, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» основатель и гендиректор майнинг-пула EMCD Михаэль Джерлис.

«Так, многие считают, что крипторынок полностью анонимен. Это уже не так. Есть несколько криптовалют, которые ставят во главу угла анонимность, но их довольно мало. Уже есть множество способов привязать кошелек к конкретному человеку, а уж отследить транзакцию в блокчейне никогда не было проблемой — они всегда открыты», — заявил Джерлис.

Также многие верят в миф о том, что криптовалюты никто не регулирует, и эта отрасль находится в состоянии «Дикого Запада».

«Это удивительно популярный миф, который часто идет рядом с анонимностью криптовалют. 90% больших имен компаний на рынке криптовалют, о которых вы слышали — подчиняются тому или иному регулятору, соблюдают их требования, платят штрафы. Процесс создания норм еще продолжается и успешно идет не везде — в США это осложняется федеративной структурой (в каждом штате может быть по разному), в Китае кажется, скоро запретят вообще все, что сложно назвать хорошим решением», — отметил эксперт.

Кроме того, существует распространенное заблуждение о том, что «криптовалюты — это страшно, сложно и непонятно».

«Когда-то так и было, и «крипта» была уделом энтузиастов. Сейчас все проще — криптопроектов стало больше, биржи и другие участники рынка вкладывают огромные деньги в образование своей аудитории и UX своих сайтов, чтобы разобраться мог любой. Сейчас прийти на биржу и стать счастливым обладателем любой криптовалюты может абсолютно каждый человек», — заключил собеседник «Газеты.Ru».