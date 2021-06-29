В WhatsApp появилась новая «долгожданная» функция

Теперь в мессенджере WhatsApp можно будет одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах. Об этом сообщает портал WABetainfo.

Для того чтобы функция работала устройства пользователя должны быть связаны. При этом главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В данном режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту. Речь идет о четырех дополнительных устройствах и одном телефоне.

Однако пользователи не смогут отправлять сообщения или звонить из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal другим пользователям, на гаджетах которых установлена устаревшая версия WhatsApp.

Как сообщается, звонки и сообщения при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будут зашифрованы с помощью алгоритмов WhatsApp.

Пока новая опция доступна лишь в бета-версии приложения под номером 2.21.14.1 и только на Android. В будущем обновлении такую возможность сделают общедоступной.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp, использующие приложение на Android-устройствах, смогут входить в аккаунт с помощью «флеш-звонка».