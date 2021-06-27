Twitter представил платные функции

Социальная сеть Twitter представила платные функции. Об этом передает Techcrunch.

Таких функций будет две: Super Follows и Ticketed Spaces.

Super Follows — платная подписка на аккаунты, которая дает доступ к закрытому контенту. У подписки будет три ценовых категории: $2,99, $4,99 и $9,99 в месяц. Чтобы иметь право на участие, пользователи должны быть старше 18 лет и иметь 10 тыс. подписчиков и не менее 25 твитов за последние 30 дней.

Ticketed Spaces — платные голосовые комнаты, куда можно приобрести «билет». Цену будет определять автор: от $1 до $999.

«Наша цель — привлечь внимание людей, ведущих диалоги в Twitter, и помочь им зарабатывать деньги», — заявил старший менеджер по продукту Эстер Кроуфорд.

Ранее администрация Twitter начала принимать заявки от пользователей, желающих подключить платный доступ для подписчиков, однако сроки их ввода не назывались.