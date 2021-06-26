Невеста основателя Wikileaks Ассанжа заявила, что они поженятся в тюрьме

Невеста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что они планируют пожениться в тюрьме.

«Мы планируем пожениться в тюрьме, потому что мы обручены с 2016 года», — сказала она в интервью dpa.

Морис уточнила, что когда Ассанж выйдет на свободу, они отменят свадьбу с друзьями и семьей.

По ее словам, точной даты женитьбы пока нет, но они решили все бюрократические вопросы и надеются расписаться в скором времени.

«Это довольно сложно. Мы поговорили об этом со священниками тюрьмы Белмарша, и они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб на проводилось», — заявила Морис.

Ранее невеста Ассанжа призвала президента США Джо Байдена прекратить его преследование.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива с двумя женщинами. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.

11 апреля 2019 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.

Cкандал вокруг портала Wikileaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В документах, выложенных на Wikileaks 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров и компромат о войнах в Ираке и Афганистане.