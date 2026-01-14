Депутат Журова: Стубб в переговорах по Украине будет агрессивно настроен к РФ

Президент Финляндии Александр Стубб может выражать выражать агрессивную по отношению к России позицию, если займет пост спецпредставителя Европейского союза (ЕС) по Украине. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

По словам парламентария, Финляндия является страной, которая должна первой восстанавливать отношения с Россией. Депутат уточнила, что страна раньше поддерживала добрососедские отношения, однако теперь занимает агрессивную позицию по отношению к РФ.

«Учитывая, какая там риторика, санкции к нам, закрытие границ, которые продолжают иметь место, я не знаю, готовы ли они вести эти переговоры. Если они готовы договариваться и снимать санкции, тогда мне понятен выбор. А если наоборот, то все переговоры будут проходить агрессивно», — сказала Журова.

14 января газета Politico сообщила, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который будет представлять интересы объединения по Украине. В ЕС опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной.

Один из возможных кандидатов — Стубб из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Финляндия граничит с Россией, отметили журналисты.

