В США россиянина признали виновным в киберпреступлениях

Присяжные заседатели в суде американского штата Коннектикут признали виновным россиянина Олега Кошкина в совершений киберпреступлений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз минюста США.

Как следует из документа, Кошкин, проживавший в Эстонии, обеспечивал работу сервиса шифрования, с помощью которого хакеры прятали вредоносное программное обеспечение от антивирусных программ. Из-за этого они могли систематически заносить вирусы на компьютеры по всему миру, в том числе с требованиями о выкупах.

Кошкина арестовали в Калифорнии в 2019 года, с тех пор он находился под стражей. По вменяемым статьям ему грозит 15 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 20 сентября.

Ранее в Риге правоохранители на два месяца арестовали гражданина России.