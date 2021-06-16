CNN: Корабли SpaceX пропустят июльские испытания из-за экологов

Июльские испытания Starship — самого большого космического корабля компании Илона Маска SpaceX — могут быть отложены из-за требований американских экологов, сообщает CNN.

О планах полноценного орбитального запуска Starship еще в марте заявил Илон Маск — в своем Twitter он написал, что запустит корабль на орбиту 1 июля. Официально, SpaceX подала документы на орбитальные испытания на период с 20 июня по 20 декабря, однако назначенная Маском дата может быть отложена из-за характера самих испытаний.

До этого тестировались только система взлета и посадки финальной ступени Starship в пределах земной атмосфера. В четырех из пяти случаев эти испытания заканчивались провалом и уничтожением корабля. На этот раз запланировано использование сверхмощного разгонного блока — именно это вызывает опасение экологов в Федеральном управлении гражданской авиации.

Это ведомство должно будет решить, не нанесет ли ущерба окружающей среде запуск на орбиту полноценной модели Starship. Пока этого разрешения получено не было.

Согласно планам SpaceX, корабль должен быть запущен из Южного Техаса, а приводнение его пилотируемой части произойдет недалеко от гавайского острова Кауаи.

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