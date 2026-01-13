Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Высокий порог ОРВИ у медперсонала стал причиной закрытия роддома в Новокузнецке

Роддом №1 в Новокузнецке закрыли из-за высокого порога ОРВИ среди акушеров
Pavel Golovkin/AP

Родильный дом №1 в Новокузнецке, в отношении которого проходят проверки после сообщений о смерти младенцев, был закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре N 1 НГКБ N 1 им. Г.П.Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мадучреждения, дефицита кадров в стационаре нет, о дате открытия стационара станет известно позднее.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» ранее сообщил, что во время новогодних каникул в родительном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. В материале говорится, что сейчас медицинское учреждение не работает. Официально его закрыли в связи с карантином из-за ОРВИ. Авторы публикации уточнили, что девять новорожденных умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607315_rnd_3",
    "video_id": "record::0ae8e308-d7e6-4016-95b7-3d88bda21d05"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+