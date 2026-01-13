«Подливают масла в огонь»: в Госдуме ответили на обвинения США в адрес России

Заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс о том, что Россия ударом по Украине ракетным комплексом «Орешник» создает «эскалацию», лишь подливает масла в огонь продолжающегося украинского кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Любое такое вот слово может разрушить какие-то тонкие настройки, тем более переговоры все-таки ведутся», — подчеркнула она.

По словам Журовой, такие заявления США в ООН могут «подлить масла в огонь» продолжающегося конфликта на Украине, поэтому на высшем политическом уровне необходимо «стараться как-то понимать» последствия тех или иных заявлений.

Заявление Брюс, с точки зрения депутата, «вносит некую суету» в процесс мирного урегулирования конфликта.

13 января Брюс в ООН заявила, что применение Россией против Украины ракетного комплекса «Орешник» создает «опасную эскалацию» конфликта.

Дипломат отметила, что РФ предприняла новые атаки на Украину, в том числе нанеся удар способным нести ядерное оружие «Орешником» по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и Североатлантического альянса. Она назвала применение «Орешника» еще одной «опасной и необъяснимой эскалацией» украинского конфликта.

