Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Врач назвала продукты, повышающие риск развития рака после 50 лет

20minutos: белый хлеб и газировка могут повышать риск развития рака после 50 лет
Shutterstock

Белый хлеб, белый рис, торты и сладкие газированные напитки могут повышать риск развития рака после 50 лет. Об этом онколог Прити Субхедар из медицинского центра при Университете Хакенсак рассказала в интервью испанскому изданию 20minutos.

По словам Субхедар, такие продукты вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови и стимулируют выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1). Этот гормон участвует в регуляции деления клеток, и при его хроническом повышении возрастает вероятность неконтролируемого роста опухолевых клеток.

Дополнительно рафинированные углеводы способствуют развитию хронического воспаления и увеличению количества свободных радикалов, повреждающих клетки и ДНК. Онколог отметила, что после 50 лет метаболические и гормональные изменения повышают чувствительность организма к такому воздействию, поэтому роль питания в профилактике онкологических заболеваний становится особенно значимой.

В качестве альтернативы Субхедар рекомендует формировать рацион на основе цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, бобовых, источников полезных жиров и нежирного белка. Такой тип питания помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снижать воспалительные процессы и обеспечивать организм антиоксидантами, которые участвуют в защите клеток от повреждений.

Врач подчеркнула, что речь идет не о полном отказе от отдельных продуктов, а о снижении их доли в повседневном рационе как части долгосрочной стратегии снижения онкологических рисков.

Ранее три пищевых консерванта связали с повышенным риском развития рака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607489_rnd_0",
    "video_id": "record::ee0319bb-5645-4b8b-a328-81f5e1e21a6d"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+