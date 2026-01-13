Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Задержанный по делу о госизмене подросток из Мариуполя признал вину

ФСБ: подросток из Мариуполя признался в работе на военную разведку Украины
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Задержанный по подозрению в государственной измене 17-летний житель Мариуполя признался в работе на военную разведку Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Сотрудники ведомства опубликовали видео, где задержанный рассказал, что лично общался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через чат-бот в Telegram.

«Я вначале написал, что какие-то подрывы не буду делать», — заявил он.

Подросток признался, что согласился участвовать в разведывательной деятельности. Он передал информацию о расположении военных объектов в Мариуполе, сделав фотографии и отметив их на Google-картах.

До этого в ФСБ сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена».

24 декабря в Астрахани предотвратили попытку теракта, которую планировал 13-летний школьник. Уточняется, что мальчик с лета 2025 года собирал у себя дома компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и планировал совершить теракты на территории Астраханской области и Республики Дагестан.

Ранее в Барнауле молодые люди спалили вышку сотовой связи ради денег.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607345_rnd_7",
    "video_id": "record::2f627e58-d4fb-4a62-8214-83632db25634"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+