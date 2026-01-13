Задержанный по делу о госизмене подросток из Мариуполя признал вину

ФСБ: подросток из Мариуполя признался в работе на военную разведку Украины

Задержанный по подозрению в государственной измене 17-летний житель Мариуполя признался в работе на военную разведку Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Сотрудники ведомства опубликовали видео, где задержанный рассказал, что лично общался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через чат-бот в Telegram.

«Я вначале написал, что какие-то подрывы не буду делать», — заявил он.

Подросток признался, что согласился участвовать в разведывательной деятельности. Он передал информацию о расположении военных объектов в Мариуполе, сделав фотографии и отметив их на Google-картах.

До этого в ФСБ сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена».

24 декабря в Астрахани предотвратили попытку теракта, которую планировал 13-летний школьник. Уточняется, что мальчик с лета 2025 года собирал у себя дома компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и планировал совершить теракты на территории Астраханской области и Республики Дагестан.

Ранее в Барнауле молодые люди спалили вышку сотовой связи ради денег.