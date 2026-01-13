Размер шрифта
«Не возлагаю больших ожиданий»: Радионова о возможном допуске российских фигуристов

Радионова заявила, что не надеется на допуск россиян по итогам совета ISU
РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова заявила об отсутствии больших ожиданий по допуску российских фигуристов по итогам ближайшего совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я не возлагаю каких‑то больших ожиданий после этого конгресса, несмотря на то, что лед уже тронулся и наших ребят допустили до Олимпиады, некоторые федерации возвращают. Я думаю, постепенно мы вернемся, но, возможно, чуть позже», — сказала Радионова.

13 января состоится заседание совета ISU, где, вероятно, будет рассмотрен вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, будет ли она смотреть Олимпиаду.

