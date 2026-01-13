Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Открыто наследственное дело Веры Алентовой

Нотариус открыл наследственное дело после кончины актрисы Алентовой
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве открыли наследственное дело открыли в Москве после кончины народной артистки России Веры Алентовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто», — подтверждают материалы.

Наследственное дело артистки ведет нотариус в Москве.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году работала в труппе Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Всесоюзную популярность получила после роли в фильме Москва слезам не верит» (1979). Также снялась в картинах «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.

Веры Алентовой не стало 25 декабря 2025 года. 83-летней звезде стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского во время траурной церемонии в честь народного артиста России Анатолия Лобоцкого, с которым артистка играла в картине «Зависть богов». Подробнее о церемонии прощания с Верой Алентовой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юлия Меньшова раскрыла, чего боялась Вера Алентова перед кончиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607375_rnd_5",
    "video_id": "record::fb34cce0-f836-4994-bec4-6fc91e689084"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+