В Новокузнецке возбудили уголовное дело о халатности после закрытия роддома

СКР: дело о халатности возбуждено после смерти новорожденных в Новокузнецке

После смерти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что фигурантам дела будет грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил информацию о гибели младенцев в родильном доме №1 в Новокузнецке. Комиссия возглавляемого им ведомства выезжала на место происшествия для оценки. По словам чиновника, официальные данные о произошедшем будут обнародованы после завершения проверки.

13 января в СМИ появилась информация о гибели девяти младенцев в родильном доме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Сейчас медицинское учреждение не работает.

Прокуратура Кемеровской области и региональное управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность».

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.