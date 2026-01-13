Размер шрифта
Посол США предупредил Иран, что сдержанность Трампа не безгранична

Посол США Хакаби предупредил Иран, что сдержанность Трампа не безгранична
Kevin Lamarque/Reuters

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Вашингтон не планирует военных операций против Ирана, однако ситуация может измениться, поскольку терпение Дональда Трампа не безгранично. Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что окончательное решение о военных действиях остается за главой государства, однако на данный момент таких мер не планируется.

«Сейчас дело заключается в том, чтобы наблюдать за органическим движением, возникающим со стороны очень, очень недовольного, и вполне справедливо, иранского народа, который решил, что не может дальше так жить», — заявил Хакаби.

По словам дипломата, сдержанность Трампа закончится, если власти Ирана продолжат агрессию против собственного народа. Хакаби указал, что президент США «предпочел бы не применять военную силу», но вмешается, если это будет необходимо.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Ранее сенатор Грэм предложил Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана.

