Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Неевропейцы будут платить за вход в Лувр вдвое больше

Музеи Франции подняли цены на билеты для туристов не из Евросоюза
Gonzalo Fuentes/Reuters

Неевропейцы будут платить за вход в парижский музей Лувр почти вдвое больше. Об этом сообщает France24.

С 14 января любой взрослый посетитель, проживающий за пределами Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии должен будет заплатить €32 ($37) за вход в Лувр, что на 45% больше. В свою очередь, цены в Версальском дворце вырастут на €3.

Одними из самых многочисленных посетителей Лувра являются туристы из США, Великобритании и Китая.

Профсоюзы, представленные в Лувре, уже осудили эту политику как «шокирующую с философской, социальной и человеческой точек зрения» и призвали к забастовке. Их представители утверждают, что обширная коллекция музея, насчитывающая 500 тысяч экспонатов, в том числе из Египта, Ближнего Востока и Африки, представляет общечеловеческую ценность.

Они также указывают на то, что сотрудникам музеев теперь придется дополнительно проверять документы, удостоверяющие личность посетителей.

Известно, что Лувр закрывался 12 января из-за забастовки сотрудников.

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607423_rnd_7",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+