Неевропейцы будут платить за вход в Лувр вдвое больше

Музеи Франции подняли цены на билеты для туристов не из Евросоюза

Неевропейцы будут платить за вход в парижский музей Лувр почти вдвое больше. Об этом сообщает France24.

С 14 января любой взрослый посетитель, проживающий за пределами Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии должен будет заплатить €32 ($37) за вход в Лувр, что на 45% больше. В свою очередь, цены в Версальском дворце вырастут на €3.

Одними из самых многочисленных посетителей Лувра являются туристы из США, Великобритании и Китая.

Профсоюзы, представленные в Лувре, уже осудили эту политику как «шокирующую с философской, социальной и человеческой точек зрения» и призвали к забастовке. Их представители утверждают, что обширная коллекция музея, насчитывающая 500 тысяч экспонатов, в том числе из Египта, Ближнего Востока и Африки, представляет общечеловеческую ценность.

Они также указывают на то, что сотрудникам музеев теперь придется дополнительно проверять документы, удостоверяющие личность посетителей.

Известно, что Лувр закрывался 12 января из-за забастовки сотрудников.

