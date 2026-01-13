Размер шрифта
Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме

Глава минздрава Кузбасса Тарасов подтвердил смерть новорожденных в роддоме
Министерство здравоохранения Кузбасса

Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил информацию о гибели младенцев в родильном доме №1 в Новокузнецке. Чиновник прокомментировал ситуацию во время прямого эфира, запись которого опубликована на странице правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство», — сказал Тарасов.

Министр добавил, что комиссия возглавляемого им ведомства выезжала на место происшествия для оценки. По словам чиновника, официальные данные о произошедшем будут обнародованы после завершения проверки.

13 января в СМИ появилась информация о гибели девяти младенцев в родильном доме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Сейчас медицинское учреждение не работает.

Прокуратура Кемеровской области и региональное управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность».

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели новорожденных стала респираторная инфекция. Также родители пожаловались на острую нехватку персонала в учреждении.

Ранее в Норильске брошенный матерью младенец умер от голода.

