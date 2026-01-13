В Петербурге подросток менял лампочку и попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге подросток попал в реанимацию после удара током

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток госпитализирован в реанимацию после удара током, который он получил при замене лампочки в квартире. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 12 января, юноша поднялся на стремянку, чтобы заменить перегоревшую лампочку в люстре. Во время процесса он, предположительно, коснулся проводки или патрона и получил удар током. Подросток упал с высоты и не смог подняться самостоятельно.

На место была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в детскую городскую больницу святой Марии Магдалины, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

До этого на Урале подросток прятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки. Компания школьников гуляла на улице и попала под дождь. Дети решили переждать непогоду, забравшись в трансформаторную будку. Один из мальчиков взялся рукой за металлическую балку и получил сильный удар током. Пострадавший выжил, его госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга, медикам пришлось ампутировать мальчику часть левой руки.

Ранее в Омске подростка увезли в больницу после удара шокером в школе.