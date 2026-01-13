Размер шрифта
Найдено предсказание Жириновского об Иране

Журналист Осташко показал пророчество Жириновского о будущем Ирана
РИА Новости

Журналист Руслан Осташко показал кадры с пророчествами основателя ЛДПР Владимира Жириновского об Иране. Видео опубликовано в Telegram-канале Осташко.

На выложенных им кадрах политик заявляет, что американские корабли нанесут удары по Ирану, после чего Россия и США займутся разделом сфер влияния в мире.

Жириновский утверждал, что после удара по Исламской республике мир столкнется с миллионами беженцев, и тогда президенты США и РФ проведут переговоры в Сочи для нормализации ситуации.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране. По данным Associated Press, в ходе протестов 544 человека получили несовместимые с жизнью ранения.

В США заявили, что, помимо военных операций, рассматривают кибероперации и психологические кампании среди вариантов действий в отношении Ирана.

Ранее США призвали своих граждан срочно покинуть Иран.

