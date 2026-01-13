Размер шрифта
Названы четыре способа, как Трамп может воздействовать на Иран

The Hill: Трамп может нанести удары по Ирану для устранения конкретных лидеров
Президент США Дональд Трамп может нанести удары по Ирану, инициировать кибератаки против республики, вернуть доступ в интернет или оказать экономическое давление в качестве мер воздействия на исламскую республику. Эти четыре варианта приводит газета The Hill.

«Военные удары, вероятно, будут направлены на нанесение ущерба для достижения конкретных целей — например, защиты протестующих или устранения конкретных лидеров — при одновременной защите от ответных мер, которые могут привести к эскалации конфликта», — говорится в тексте.

Кроме того, газета ссылается на бывших чиновников и аналитиков, которые назвали менее рискованным вариантом проведение кибератак. Они могут быть направлены против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет издание.

Восстановление доступа к интернету «могло бы позволить протестующим более эффективно организовываться, обмениваться информацией о тактике и местонахождении сил безопасности или распространять свое послание по всему миру» и рассматривается в качестве одного из вариантов.

Наконец, называется экономическое давление против Ирана и его союзников со стороны Соединенных Штатов.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Ранее Грэм пообещал, что «длительный кошмар» в Иране скоро закончится.

