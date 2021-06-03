Bloomberg: работа заводов JBS в США и Канаде возобновляется после кибератаки

Предприятия мясоперерабатывающей компании JBS частично возобновили работу в США после хакерской атаки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителей компании и источники.

По информации агентства, сотрудники завода JBS в городе Грили (штат Колорадо) вернулись к работе в штатном режиме. При этом предприятия в штатах Висконсин, Техас и Небраска лишь частично возобновили свою работу. Также полностью восстановил работу комбинат JBS в канадской провинции Альберта.

Ранее в ФБР заявили, что хакерскую атаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS совершили преступные сервисы REvil и Sodinokibi, которые не связаны с Россией.

Накануне стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что преступная группа, которая, вероятно, располагается в России, провела кибератаку на организацию. Сообщалось, что компания пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.