«Роскосмос» пригласил Маска и Безоса на форум GLEX

Корпорация «Роскосмос» пригласила американских бизнесменов, основателя компании SpaceX Илона Маска и владельцу компании Blue Origin Джеффа Безоса на Глобальную конференцию по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

«Мы направили несколько приглашений в адрес наших американских коллег, включая главу НАСА Билла Нельсона, главного исполнительного директора компании SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса», — рассказал Савельев.

Он уточнил, что темы обсуждений с американскими коллегами будут определены после того, как будет установлен окончательный состав американской делегации.

«В конференции будут принимать участие представители 59 стран, которые представят 576 докладов. Среди этих стран — Китай, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Франция, Люксембург, Румыния, Чехия и прочие», — пояснил Савельев.

Илона Маска ранее приглашали на конференцию GLEX в начале апреля.