NASA не закупило места на «Союзах» на 2022 год

В бюджете Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не предусмотрено выделения средств на закупку дополнительных мест для американский астронавтов на российских космических кораблях «Союз», сообщает сайт NASA.

«Этот бюджет не содержит планов покупки мест на «Союзе», но у нас все еще есть соглашение о взаимообмене на ваших и наших кораблях, поэтому планов о покупке нет, но у нас есть планы тем не менее использовать этот корабль», — заявил на ежедневном брифинге представитель NASA.

Ранее глава Роскомоса Дмитрий Рогозин опроверг информацию о доставке российских космонавтов на МКС Crew Dragon'ом.

В октябре 2020 года на корабле «Союз МС-17» на МКС отправился последний американский астронавт, для которого НАСА покупала место на российских космических кораблях. Далее полеты российских космонавтов и американских астронавтов предполагается осуществлять по бартерной схеме: россияне будут летать на Crew Dragon и находящемся в разработке CST-100 Starliner от Boeing, а американцы продолжат летать на «Союзах».