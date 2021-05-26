В Госдуме заверили, что крупные зарубежные IT-компании не уйдут из России из-за требования о локализации

Требование Роскомнадзора об обязательной локализации баз персональных данных россиян для иностранных социальных сетей не повлечёт за собой уход крупных IT-компаний с российского рынка.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин.

«Ни одна из крупных зарубежных интернет-компаний не уйдет из России. Мы крупнейший цифровой рынок Восточной Европы, за нас конкурируют, и добровольно свою долю российской аудитории конкурентам никто не уступит», — считает депутат.

Парламентарий добавил, что некоторые компании могут не успеть уложиться в указанный Роскомнадзором срок, однако такие нарушения будут носить временный характер.

«Нарушители получат штраф, а если будут упорствовать, то к ним применят более решительные санкции. Уверен, до блокировок не дойдет, хотя теоретически и такое возможно», — отметил Горелкин.

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил о том, что ведомство обязало Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей из России и сообщить в РКН о результатах.