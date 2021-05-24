Google впервые подала иск к Роскомнадзору

Американская компания Google подала иск к Роскомнадзору с целью оспорить требование ведомства удалить ссылки на противоправные материалы, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о двенадцати ссылках на видео, размещенные в YouTube. Иск был подан 23 апреля, арбитражный суд Москвы принял его к производству 11 мая. По определению суда, Google требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.

До этого американская компания не выступала как инициатор судебных разбирательств с российским ведомством, занимая позицию ответчика или третьего лица.

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», – пояснили в Роскомнадзоре.

Сама компания Google отказалась комментировать информацию об иске.

Ранее сообщалось, что корпорации Google, Facebook и Twitter могут оштрафовать по запросу Роскомнадзора в связи с отказом удалять запрещенную информацию.