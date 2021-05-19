Глава Colonial Pipeline рассказал, сколько компания заплатила хакерам

Оператор крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline, который подвергся атаке хакеров, заплатил им выкуп в размере $4,4 млн. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal сообщил глава компании Джозеф Блаунт.

Он признал, что решение о выплате было чрезвычайно спорным и далось ему нелегко. По словам Блаунта, оно было принято, так как руководство компании не было до конца уверено, насколько серьезно кибератака отразилась на работе систем Colonial Pipeline и в какие сроки получится нормализовать работу нефтепровода.

Накануне исследовательская компания Elliptic заявила, что хакерская группа DarkSide, атаковавшая оператора Colonial Pipeline, получила от своих жертв $90 млн выкупа в биткоинах.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.

В ночь на 14 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что поставки топлива восстановлены в полном объеме. 18 мая в работе трубопровода снова возникли сбои.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.