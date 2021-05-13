Владельцев сайтов с аудиторией более 0,5 млн человек обяжут открывать филиалы в России

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что владельцам иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн пользователей будет необходимо открывать официальные представительства в России. Об этом сообщается в его официальном канале в Telegram.

По его словам, отказ крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в стране может стать причиной запретов на размещение рекламы, а также денежных переводов от российских граждан.

«Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)», — подчеркнул он.

Кроме того, глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что нарушение требования по открытию филиалов может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

«Все эти меры — никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства», — добавил он.

Внести законопроект в Госдуму планируется в самое ближайшее время, сообщил Хинштейн.

Ранее правительство России планирует к концу текущего года создать в стране систему «цифрового резидентства» для зарубежных IT-компаний.