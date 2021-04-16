Суд Австралии обвинил компанию Google в обмане пользователей

Федеральный суд Австралии выяснил, что американская компания Google могла вводить в заблуждение пользователей. Речь идет об использовании информации о местоположении, которую удалось собрать при помощи смартфонов, следует из сообщения на сайте Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

Известно, что в октябре прошлого года регулятор обращался в федеральный суд с иском против компаний Google LLC и Google Australia. Организации обвинялись в умышленном искажении данных касательно того, как идет сбор, хранение и использование личной информации.

Вопросы вызвали прецеденты на мобильных устройствах на платформе Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года. Настройка отслеживания веб-активности и активности в приложениях была активирована по умолчанию. Однако эта функция предусматривала сбор и хранение личных данных о местоположении при включении. При этом владельцев мобильных устройств не предупреждали.

«Мы очень довольны исходом этого первого в мире дела», — подчеркнул председатель комиссии Род Симс.

В будущем комиссия хочет добиться штрафов в отношении Google.

Ранее сообщалось, что Google представит новую систему контроля приватности в сети.