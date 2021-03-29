Нового робота-грузчика Boston Dynamics хочет протестировать «Почта России»

«Почта России» отправила запрос американской компании Boston Dynamics с предложением протестировать их нового робота-грузчика Stretch. Сообщение было опубликовано в Twitter российской компании.

«Мы хотели бы сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии — и уже отправили вам запрос на сайте», — сказано в публикации.

«Почта России» рассказала изданию Vc.ru, что в этом году компанией был запущен самый технологичный центр в Новосибирской области, который будет обрабатывать до 1,5 млн посылок и писем в сутки, а также собирать до 30 тысяч заказов. СМИ уточняет, что все процессы в центре будут полностью автоматизированы.

Boston Dynamics представили нового робота 29 марта. Stretch предназначен для перемещения грузов на складах. Аппарат оснащен «мачтой восприятия» с камерами и датчикам, а также роборукой с присосками для переноса товаров. Запуск первых пилотных образцов на рынке запланирован на 2022 год.