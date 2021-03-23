РФПИ подтвердил участие в инвестировании в Telegram

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил «Газете.Ru» информацию об участии фонда в инвестициях в Telegram.

Это произошло в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы с фондом ОАЭ Mubadala Investment Company.

«23 марта РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы», — отметили в РФПИ.

Ранее основатель Telegram Павле Дуров заявил, что его компания привлекла свыше $1 млрд на продаже облигаций крупнейшим инвесторам на планете.

До этого инвесторы TON потребовали от Дурова возместить убытки. Сумму ущерба инвесторы оценили в $100 млн. Именно неудача с блокчейн-проектом TON вынудила Павла Дурова начать продажу облигаций для возмещения долга инвесторам.