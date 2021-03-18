YouTube разблокировал «Вести Крым»

Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании «Вести Крым», заявил директор телеканала Александр Минаков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали», — сказал Минаков.

Он также назвал абсурдной причину блокировки канала. По его словам, каналу предъявили «видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины», назвав это разжиганием ненависти к определенным социальным группам.

Минаков подчеркнул, что «по логике видеохостинга YouTube», канал разжигал ненависть к фашистами и украинским националистам.

В то же время директор телеканала объяснил, что видеохроника была взята из программы немецко-французского телеканала Arte, а публикация вышла два года назад, поэтому «видеохостинг просто искал повод».

«Неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — заключил Минаков.

Ранее видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность размещать публикации и вести прямые трансляции на канале «Вести Крым».