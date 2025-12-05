На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта «на очереди»

Трамп заявил, что завершил восемь войн, а конфликт на Украине — на очереди
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Завершение урегулирования конфликта на Украине «на очереди». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Я завершил восемь войн, и у нас девятая — на очереди», — заявил он.

Глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможном вручении ему Премии мира ФИФА, заявил, что сосредоточен на спасении жизней, а не получении наград. Он добавил, что официально не получал никаких данных о получении премии.

По мнению американского лидера, у cборной США есть шанс на победу в чемпионате мира по футболу, однако конкуренция в этом году «жесткая».

Утром 5 декабря издание Politico сообщило, что Трампу должны вручить Премию мира во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике решение этой организации вручить президенту США Премию мира. По его словам, «футбол не должен вручать» подобные награды.

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.

