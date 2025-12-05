На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка избила мужа из-за пристрастия к алкоголю

В Тверской области женщина избила мужа, который слишком много пил
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Андреаполя избила мужа табуретом из-за его пристрастия к алкоголю и попала под следствие. Об этом сообщает пресс-служба Западнодвинского межрайонного суда.

46-летняя обвиняемая поссорилась со своим мужем, женщину не устраивало, что супруг слишком часто употребляет спиртные напитки. В ходе конфликта она схватила табурет и несколько раз ударила им потерпевшего по голове и телу.

Мужчине потребовалась медицинская помощь, у него был диагностирован разрыв желчного пузыря. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Курской области мужчина избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую пассию.

