Иностранцы смогут задать вопросы Путину на прямой линии

«Ростелеком»: жители других стран смогут обратиться к Путину на прямой линии

Жители других стран также смогут обратиться с вопросами к президенту России Владимиру Путину в рамках ежегодной программы «Итоги года». Об этом ТАСС сообщили в компании «Ростелеком», которая обеспечивает работу кол-центра.

Прием обращений начался 4 декабря и продлится до окончания эфира 19 декабря. Для звонков с мобильных телефонов из-за границы предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Вопрос также можно задать через специальный сайт.

«Для звонков из-за рубежа по мобильному телефону выделены номера +7 499 550-40-40 и +7 495 539-40-40», — сообщили в «Ростелекоме».

В этом году мероприятие запланировано на 12:00 мск 19 декабря. Прием вопросов на прямую линию Путина начался 4 декабря и продлится до окончания программы в эфире.

В декабре 2024 года прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным» — тогда мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

