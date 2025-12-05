Сырский призвал Европу готовиться к «войне с Россией»

Сырский: Британия и другие страны Европы должны готовиться к войне с Россией

Великобритания и остальные страны Европы должны готовиться к «масштабной войне» с Россией. Об этом телеканалу Sky News заявил главком ВСУ Александр Сырский.

На вопрос должны ли Великобритания и другие европейские страны готовиться к «возможности более масштабной войны с Россией», Сырский сказал: «Конечно, вооруженные силы каждой страны обеспечивают надежную защиту своих граждан, их детей и их территории».

«В условиях существования агрессивных государств, прежде всего Российской Федерации и ее союзников, этот вопрос является чрезвычайно актуальным», — считает он.

По словам командующего, необходимо сделать все, чтобы «обеспечить способность поддерживать уровень обороны», а армия должна быть достаточно современной для «отражения агрессии, как самостоятельно, так и при поддержке союзников».

Sky News также сообщал, что украинские военные готовятся к ведению боевых действий в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов.

На вопрос Sky News о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент Трамп прекратит поддержку, главком ВСУ Александр Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой».

