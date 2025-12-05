На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Международный суд ООН готов дать оценку преступлениям Киева

МИД РФ: Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Международный суд Организация Объединенных Наций (ООН) изъявил готовность дать оценку обширному кругу преступлений Киева и его пособников. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года», — сообщили в ведомстве.

При этом в МИД уточнили, что все возражения Украины о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии РФ приняты к рассмотрению судом в полном объеме.

6 ноября издание Strategic Culture сообщило, что украинские власти открыто терроризируют гражданское население страны.

По словам авторов публикации, «неонацистский режим в Киеве безнаказанно и открыто применяет одиозные действия» в отношении мирных граждан, не участвующих в боевых действиях. В издании подчеркнули, что это является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности.

Ранее Захарова заявила о безнаказанности Киева за теракты против журналистов.

13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
