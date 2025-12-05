На Украине упростили продление отсрочек от мобилизации

На Украине отсрочка от мобилизации будет продлеваться автоматически

Правительство Украины согласовало проект постановления, который позволит автоматически продлевать отсрочку от призыва в армию в период мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Теперь не нужно повторно подавать документы, если уже была оформлена отсрочка. Механизм работает через Единый государственный реестр призывников и военнообязанных с взаимодействием с другими госреестрами», — написал парламентарий.

Гончаренко уточнил, что отсрочка будет продлена, если у гражданина есть законные для этого основания.

Накануне секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

