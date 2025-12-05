На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров пообещал отправить «подарок» в ответ на атаку беспилотников на Грозный

Кадыров заявил, что ВСУ скоро получат подарок за атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро получат подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова за атаку беспилотных летательных аппаратов на здание комплекса »Грозный-Сити». Об этом чеченский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит», — написал Кадыров.

Утром 5 декабря беспилотник ВСУ ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате внутри здания произошел пожар. Значительные повреждения получило остекление на нескольких этажах.

Кадыров, комментируя атаку, заявил, что она стала показателем бессилия ВСУ на поле боя. По его словам, подобные удары являются попыткой запугать население и создать иллюзию давления. Глава Чечни подчеркнул, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Ранее в Госдуме высказались об ударе ВСУ по Грозному.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами