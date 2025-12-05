Кадыров заявил, что ВСУ скоро получат подарок за атаку БПЛА на «Грозный-Сити»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро получат подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова за атаку беспилотных летательных аппаратов на здание комплекса »Грозный-Сити». Об этом чеченский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит», — написал Кадыров.

Утром 5 декабря беспилотник ВСУ ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате внутри здания произошел пожар. Значительные повреждения получило остекление на нескольких этажах.

Кадыров, комментируя атаку, заявил, что она стала показателем бессилия ВСУ на поле боя. По его словам, подобные удары являются попыткой запугать население и создать иллюзию давления. Глава Чечни подчеркнул, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

