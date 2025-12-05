В Тверской области муж и жена вымогали у пьяного собутыльника 35 млн рублей

В Тверской области муж и жена стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, они требовали у приятеля 35 млн рублей. Об этом сообщает областное Управление МВД.

По данным следствия, 42-летний мужчина и 53-летняя женщина распивали спиртные напитки в компании 50-летнего знакомого. Во время застолья мужчина похвастался крупной суммой денег, после этого муж и жена начали требовать от собутыльника 35 млн рублей.

Требования быстро переросли в физическое насилие. Потерпевшему удалось вырваться и сбежать от вымогателей, после чего он обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых, возбуждено уголовное дело, фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Москве правоохранители задержали уроженца Хабаровска, который по указанию мошенников избил несовершеннолетнего и вымогал у него более 1 млн рублей. 18-летний юноша запер замок входной двери и избил 16-летнего подростка, потребовав у него деньги миллион рублей. Когда агрессор сообразил, что у подростка такой суммы нет, то отпустил его. Несовершеннолетний после инцидента написал заявление в полицию.

Ранее в Тверской области накрыли банду, вымогавшую миллионы у заводчика животных.