Трамп получил Премию мира

Глава ФИФА Инфантино вручил Дональду Трампу Премию мира
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года вручил президенту США Дональду Трампу Премию мира.

Трампу вручили статуэтку, на которой четыре руки держат Землю, также американский лидер получил медаль.

Премия была учреждена в ноябре 2025 года, Трамп стал первым ее обладателем.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее экс-глава ФИФА выступил против идеи организации вручить Трампу Премию мира.

