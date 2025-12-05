Кадыров вызвал ВСУ на бой «лицом к лицу»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) с призывом определить место для встречи «лицом к лицу», если те считают себя «воинами». Об этом он заявил на совещании по подготовке к новогодним мероприятиям, сообщается в Telegram-канале главы Чечни.
Поводом для заявления стала атака украинского беспилотника на одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Кадыров назвал это «показателем бессилия» и пообещал, что ответ «не заставит себя долго ждать».
«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами», — сказал Кадыров.
На совещании также обсуждалась готовность силовых структур Чечни к обеспечению безопасности в праздничный период. Министр внутренних дел по ЧР Аслан Ирасханов доложил о принятии комплекса мер.
Беспилотник ВСУ ранним утром ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва значительно поврежден фасад здания. Кроме того, украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке Краснодарского края. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
