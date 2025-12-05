На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров вызвал ВСУ на бой «лицом к лицу»

Кадыров призвал ВСУ встретиться лицом к лицу после атаки дронов на Грозный
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) с призывом определить место для встречи «лицом к лицу», если те считают себя «воинами». Об этом он заявил на совещании по подготовке к новогодним мероприятиям, сообщается в Telegram-канале главы Чечни.

Поводом для заявления стала атака украинского беспилотника на одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Кадыров назвал это «показателем бессилия» и пообещал, что ответ «не заставит себя долго ждать».

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами», — сказал Кадыров.

На совещании также обсуждалась готовность силовых структур Чечни к обеспечению безопасности в праздничный период. Министр внутренних дел по ЧР Аслан Ирасханов доложил о принятии комплекса мер.

Беспилотник ВСУ ранним утром ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва значительно поврежден фасад здания. Кроме того, украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке Краснодарского края. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме высказались об ударе ВСУ по Грозному.

