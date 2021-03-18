Bloomberg сообщил сроки появления новых моделей iPad

Американская корпорация Apple намерена в апреле представить новые модели iPad. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как рассказали собеседники агентства, компания планирует обновить линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и улучшенные камеры. Новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, у них будут те же размеры экрана в 11 и 12,9 дюйма. Компания также собирается оснастить дисплеи крупной версии таких гаджетов технологией mini-LED, которая позволит сделать изображение более ярким и контрастным.

По данным источников, разработчики использовали разъем Thunderbolt при тестировании нового планшета. При помощи этого порта к устройству можно будет подключать дополнительные мониторы, внешние жесткие диски и другие периферийные устройства, отмечает агентство.

Представители Apple отказались комментировать данную информацию.

Ранее стало известно, что в конце марта Apple проведет свою первую презентацию 2021 года.