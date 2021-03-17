МВД России запросило власти США после размещения вакансий для наркокурьеров в Facebook

МВД России направило запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России в связи с публикациями в социальной сети Facebook вакансий наркокурьеров. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

«В целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений, МВД России направлен запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России», — говорится в запросе МВД.

Также там добавили, что дадут дополнительную информацию, когда получат ответ.

5 марта Роскомнадзор направил в Facebook письмо, где потребовал удалить рекламные сообщения с вакансиями для наркокурьеров. Позже компания удалила соответствующую рекламу.